Sağlık Bakanlığı harekete geçti! 1669 internet sitesine erişim engeli

Sağlık Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda bu yıl mevzuata aykırı ilaç tanıtımı ve satışı yapan 519, tüketiciyi yanıltıcı beyanla toplum sağlığını tehlikeye atan 1150 olmak üzere 1669 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Denetimler sonucunda yılın ilk 5 ayında mevzuata aykırı ilaç tanıtımı ve satışı yapan 519, tüketiciyi yanıltıcı beyanla toplum sağlığını tehlikeye atan 1150 olmak üzere 1669 internet sitesine erişim engeli getirildi. Bakanlık talebiyle 2020'den bu yana aynı gerekçelerle erişime kapatılan internet sitesi sayısı ise 37 bin 52 oldu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, mevzuata aykırı ilaç satışı ve tanıtımları ile sağlık beyanıyla yapılan satış ve tanıtımlara yönelik yürütülen denetimlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Piyasada ilaç denetimlerinin düzenli olarak yapıldığını ve özellikle ihbar olması durumunda bu denetimlerin 24 saatlik nöbet esasına göre sürdüğünü ifade eden Ayar, sahte ilaçların piyasada bulunmasının vatandaşlar için tedirginlik oluşturabileceğini vurguladı.

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"İLAÇ ÇOK HASSAS BİR KONU"

İlaç konusunun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok hassas bir konu olduğunu söyleyen Ayar, güvenli ve kaliteli olmayan ilacın etkinliğinin ön planda olmayacağını belirterek, "İlaç üretim süreçleri ülkemizde sıkı kontrol altındadır. Sanayimiz, yerli üretimimiz bu şartlara uymaktadır. Ülkemizdeki ilaç sanayinin ürünleri, dünyanın birçok ülkesine satılabilmektedir. İthal ve imal ilaçların denetimi kurumumuz tarafından etkin şekilde yapılmaktadır." dedi.

Türkiye'deki İlaç Takip Sistemi'nin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Ayar, "Bu sistem, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar tüm süreçleri dijital olarak takip etmeye imkan veren, ilaç sahteciliğini önleyen, güvenli ilaca erişimi sağlayan güçlü takip sistemidir." ifadelerini kullandı.

"2020'DEN BU YANA KAPATILAN İNTERNET SİTESİ SAYISI 10 BİNİ AŞTI"

"2025'te denetimlerimiz sonucunda ilaç satışı ve tanıtımı yapan 519 internet sitesine erişim engellenmiştir." diyen Ayar, "Bu sitelere sadece erişim engeli uygulanmıyor, aynı zamanda yasadaki miktarlar kadar para cezaları da uygulanıyor." bilgisini paylaştı. Ayar, 2020 yılından bu yana mevzuata aykırı ilaç tanıtımı ve satışı nedeniyle kapatılan internet sitesi sayısının ise 10 bini aştığını bildirdi.

Vatandaşlara hastalık durumunda resmi sağlık kuruluşlarına başvurmalarını, hekimlerin reçete ettiği ilaçları sadece eczanelerden temin ederek eczacı danışmanlığında kullanmalarını tavsiye eden Ayar, sosyal medyada yayılan güvenilir olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti. Sağlık beyanıyla yapılan satış ve tanıtımların da kurum denetimine tabi olduğunu hatırlatan Ayar, 2025 yılında tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı sağlık beyanıyla satış ve tanıtım yapan 1150 internet sitesinin erişime engellenmesi talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirildiğini, son 5 yılda bu gerekçeyle kapatılması istenen internet sitesi sayısının ise 27 bin civarında olduğunu ifade etti.

Ayar, vatandaşların Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve bilimsel kriterlere göre geliştirilmiş ürünleri tercih etmelerinin önemine işaret ederek, "Vatandaşlarımıza, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun resmi internet sitesi gibi güvenilir kaynakları takip etmelerini öneriyoruz." dedi.

Geleneksel bazı ürünlerin internet üzerinden pazarlandığını hatırlatan Ayar, "Anadolu geleneğine saygılıyız ancak bu ürünlerin sağlık beyanı içeren ifadelerle tanıtılması mevzuata aykırıdır. Üreticilerin, ürünlerini tanıtmadan önce TİTCK veya il sağlık müdürlüklerine başvurarak beyanlarının kanıta dayalı olup olmadığını doğrulamalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

TİTCK Başkanı Ahmet Ayar, 2020-2025 yılları arasındaki denetim verilerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı: