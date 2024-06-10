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Sakarya'da acı olay! Aldığı haber 27 yaşındaki Şirin'i canından etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya&#039;da acı olay! Aldığı haber 27 yaşındaki Şirin&#039;i canından etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da eşinin ağaçtan düştüğünü duyunca fenalaşan 27 yaşındaki kadın canından oldu.

Olay Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesinde yaşandı. Eşi R.D.’nin kiraz ağacından düştüğünü öğrenen 27 yaşındaki Şirin D., fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sakarya'da acı olay! Aldığı haber 27 yaşındaki Şirin'i canından etti - 1. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İlk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da acı olay! Aldığı haber 27 yaşındaki Şirin'i canından etti - 2. Resim

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Şirin D.'nin cenazesi, Çaylar Yeniköy Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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