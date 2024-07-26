Saliha Gizem cinayetinde yeni gelişme! İki kardeşin müebbet hapsi isteniyor...

Çanakkale'de boşanmak üzere olduğu kocası tarafından vahşice öldürülen Saliha Gizem cinayeti ile ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık, zanlı Fırat Yıldızhan ile ona yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Kan donduran olay 16 Şubat'ta Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Fırat Yıldızhan (32) boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Daha sonra eşini arabaya bindiren adam Biga'ya doğru yola çıktı. İkili yolda tartışmaya başladı.

İPLE BOĞDU, TOPRAĞA GÖMDÜ

Öfkeli adam, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi.

AĞABEY VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, sanıklar Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ifadelerine yer verildi. Tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ifadesinde, "Olay günü Saliha'yı evliliğimizle ilgili görüşmek ve kimliğini vermek için aradım. Arkadaşıma ait araçla kardeşim Yağız ile birlikte Lapseki ilçesine geldik. Araç içerisinde eşimle tartışmaya başladık. Bir anlık öfke ile yanında bulunan balya ipini eşimin boğazına doladım ve sıkmaya başladım. Eşim bir süre sonra hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Kardeşim Yağız ile birlikte eşimi Çavuşköy yakınlarında su kanalına koyduk ve üzerini toprak, molozlarla kapattık" dedi.

Tutuklu sanık Yağız Yıldızhan'ın iddianamesinde ise, "Ağabeyim Fırat ile eşi araç içerisinde konuştukları esnada tartışmaya başladı. Ağabeyim Fırat cebinden çıkardığı balya ipini eşinin boğazına doladı ve sıkmaya başladı. Bir süre sonra ağabeyimin eşi hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Ağabeyim Fırat ile birlikte cesedi Çavuşköy yakınlarında su kanalı için açılmış çukura attık ve üzerini toprak, molozlarla kapattık" ifadeleri yer aldı.

İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.