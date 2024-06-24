Şalvar şenliğinde ortalık karıştı, kadınlar hastanelik oldu!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen şalvar şenliğinde ortalık savaş alanında döndü. Havai fişek kadınların arasında patladı. Tutuşan kadınlar hastanelik oldu...
Olay, ilçeye bağlı kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde düzenlenen şalvar şenliğinde yaşandı.
HAVAİ FİŞEK KADINLARIN ÜZERİNDE PATLADI
Etkinlikte atılan havai fişek havalanıp oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay sonucu E.K. (11), M.A. (23), N.K.(16) ve S.A. (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı