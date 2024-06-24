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Şalvar şenliğinde ortalık karıştı, kadınlar hastanelik oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen şalvar şenliğinde ortalık savaş alanında döndü. Havai fişek kadınların arasında patladı. Tutuşan kadınlar hastanelik oldu...

Olay, ilçeye bağlı kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde düzenlenen şalvar şenliğinde yaşandı.

Şalvar şenliğinde ortalık karıştı, kadınlar hastanelik oldu! - 1. Resim

HAVAİ FİŞEK KADINLARIN ÜZERİNDE PATLADI

Etkinlikte atılan havai fişek havalanıp oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı.

Şalvar şenliğinde ortalık karıştı, kadınlar hastanelik oldu! - 2. Resim

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonucu E.K. (11), M.A. (23), N.K.(16) ve S.A. (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şalvar şenliğinde ortalık karıştı, kadınlar hastanelik oldu! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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