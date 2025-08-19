“Şamanizm tarikatı” ihbarı polisi harekete geçirdi: Evinde kesilmiş hayvanlar bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde “şamanizm tarikatına” mensup olduğu ve hayvanları katlettiği iddia edilen bir şahsın evine polis tarafından baskın yapıldı. Aramada canlı tavuklar ve başı kesilmiş bir keçi bulununca şahıs gözaltına alındı. Hayvanlar koruma altına alınırken gözaltına alınan şahıs ifadesinde kendini savundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde “şamanizm tarikatına” mensup olduğu iddia edilen R. K. isimli şahsın evine baskın düzenlendi.
EVİNDE TEDAVİ UYGULUYOR
Yerel haber sitesi Genç Gazete'nin haberine göre, Alanyurt Mahallesi'nde bir sitede yaşayan R. K. hakkında yapılan ihbar üzerine polis, olay yeri inceleme ve zabıta ekipleri harekete geçti.
Evde 5 canlı tavuk ile kesilmiş bir keçi tespit edildi. Hayvanlar temizlik ekiplerinin desteğiyle evden alınarak güvenli alana götürüldü.
Gözaltına alınan R. K., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İfadesinde kendisini “şifacı” olarak tanımlayan zanlı, İnegöl dışından gelen kişilere evinde tedavi uyguladığını, bu nedenle tavuk getirildiğini ve hayvanları kestiğini söyledi.
Ayrıca Allah’a inandığını fakat “Allah” yerine “Tanrı” dediğini belirtti.