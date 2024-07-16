Samsun'da 3,4 büyüklüğünde deprem! AFAD verileri açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da meydana gelen depremin merkez üssünün Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olduğu açıklandı. 3,4 büyüklüğündeki Samsun depreminin yerin 7.26 km altında olduğu belirtildi.
Samsun'da 3,4 büyüklüğünde depremin meydan geldiği açıklandı. AFAD tarafından paylaşılan verilerde, depremin yerin 7,26 km altında olması dikkat çekti.
SAMSUN'DA DİKKAT ÇEKEN DEPREM
Samsun'da saat 13.28’de merkez üssü Samsun’un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olan bir deprem meydana geldi.
3,4 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu sarsıntı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı