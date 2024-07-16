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Samsun'da 3,4 büyüklüğünde deprem! AFAD verileri açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da 3,4 büyüklüğünde deprem! AFAD verileri açıkladı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da meydana gelen depremin merkez üssünün Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olduğu açıklandı. 3,4 büyüklüğündeki Samsun depreminin yerin 7.26 km altında olduğu belirtildi.

Samsun'da 3,4 büyüklüğünde depremin meydan geldiği açıklandı. AFAD tarafından paylaşılan verilerde, depremin yerin 7,26 km altında olması dikkat çekti.

Samsun'da 3,4 büyüklüğünde deprem! AFAD verileri açıkladı - 1. Resim

SAMSUN'DA DİKKAT ÇEKEN DEPREM

Samsun'da saat 13.28’de merkez üssü Samsun’un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olan bir deprem meydana geldi.

3,4 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu sarsıntı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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