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Samsun'da 70 yaşındaki adam boşanmak istediği eşini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da 70 yaşındaki adam boşanmak istediği eşini öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da Yıldız Yılmaz isimli kadın, boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki İsmail Yılmaz kendisinden ayrı yaşayan ve boşanmak isteyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'ı sokak ortasında silahla vurdu. 

Genç kadın, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

İsmail Yılmaz ise dün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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