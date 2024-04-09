Samsun'da 70 yaşındaki adam boşanmak istediği eşini öldürdü
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da Yıldız Yılmaz isimli kadın, boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki İsmail Yılmaz kendisinden ayrı yaşayan ve boşanmak isteyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'ı sokak ortasında silahla vurdu.
Genç kadın, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
İsmail Yılmaz ise dün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı