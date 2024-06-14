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Samsun'da bebek bezi fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da sanayi sitesinde bulunan bebek bezi fabrikası alev alev yanıyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bebek bezi fabrikasında sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Samsun'da bebek bezi fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

ALEVLER FABRİKAYI SARDI

24 saat vardiyalı çalışan işçiler yangını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın yerine itfaiye, polis, AFAD ve ambulans sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler fabrikayı tamamen sararken, yangın söndürme çalışmasına itfaiyenin yanı sıra polis TOMA'sı ve su tankerleri de destek verdi. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.

Samsun'da bebek bezi fabrikasında yangın! Ekipler olay yerinde - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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