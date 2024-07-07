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Samsun'da can pazarı! İki araç çarpıştı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da iki araç kavşakta çarpıştı, feci kazada can pazarı yaşandı. Araçlar hurda yığınına dönerken ilk belirlemelere göre kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Samsun-Ordu Karayolu'nda seyir etmekte olan Kenan C. idaresindeki hafif ticari araç kavşaktan yola çıkan Mustafa Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Samsun'da can pazarı! İki araç çarpıştı, yaralılar var - 1. Resim

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan Mücahit M. araçta sıkıştı.

Samsun'da can pazarı! İki araç çarpıştı, yaralılar var - 2. Resim

Kazada, Kenan C., Merve N.A., Mustafa Y., Mücahit M. yaralandı. Araçta sıkışan Mücahit M., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Samsun'da can pazarı! İki araç çarpıştı, yaralılar var - 3. Resim

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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