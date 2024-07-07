Samsun'da can pazarı! İki araç çarpıştı, yaralılar var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da iki araç kavşakta çarpıştı, feci kazada can pazarı yaşandı. Araçlar hurda yığınına dönerken ilk belirlemelere göre kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Samsun-Ordu Karayolu'nda seyir etmekte olan Kenan C. idaresindeki hafif ticari araç kavşaktan yola çıkan Mustafa Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan Mücahit M. araçta sıkıştı.
Kazada, Kenan C., Merve N.A., Mustafa Y., Mücahit M. yaralandı. Araçta sıkışan Mücahit M., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı