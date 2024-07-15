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Samsun'da kan donduran infaz! İki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da kan donduran infaz! İki kardeş sokak ortasında öldürüldü
Samsun, Çarşamba, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da 4 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Eren Kılıç ve Emre Kılıç isimli 2 kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan zanlıların peşinde düştü..

Olay, dün akşam Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde yaşandı. İ.A. pompalı tüfekle Eren Kılıç ve kardeşi Emre Kılıç ile arkadaşları Z.E.T. ve G.İ.'ye ateş açtı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KARDEŞİ BİRDENE HAYATTAN KOPARDI

Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralılardan G.İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan G.İ. daha sonra taburcu oldu.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Jandarma olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

HUSUMETİN SEBEBİ MUHTARLIK SEÇİMİ

Taraftar arasında muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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