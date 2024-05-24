Samsun'da vahşi cinayet! İki çocuk annesi boğazı kesilerek öldürüldü

Samsun'da 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Kader Yıldırım evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Eşini hareketsiz bulan Fatih Yıldırım'ın ekiplere haber vermesiyle ortaya çıkan olayda, Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalındığını söylediği öğrenildi.

Samsun'da meydana gelen kan donduran olayın merkezi Atakum ilçesindeki bir sitenin 13. katı oldu. İddiaya göre, 41 yaşındaki Fatih Yıldırım eve geldiğinde 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Kader Yıldırım'ın boğazı kesilmiş halde hareketsiz olduğunu gördü.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

CİNAYETİN ARKASINDA HIRSIZLIK MI VAR?

Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.