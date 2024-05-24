Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İlkokulda feci olay! Sandviç yeme yarışması Eftelya'yı hayattan kopardı

İlkokulda feci olay! Sandviç yeme yarışması Eftelya'yı hayattan kopardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İlkokulda feci olay! Sandviç yeme yarışması Eftelya&#039;yı hayattan kopardı
Düzce, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de bir ilkokulda arkadaşlarıyla sandviç yeme yarışması yapan 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, sandviçin nefes borusuna kaçmasıyla hayatını kaybetti. Olayı duyan aile sinir krizi geçirdi. 

Düzce'nin Çay Mahallesi'ndeki Işık İlkokulu'nda meydana gelen feci olayda, 2. Sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak (8) teneffüste arkadaşlarıyla birlikte sandviç yerken, bir anda nefes borusuna sandviç kaçtı.

Eftelya Kaymak'ın nefes alamadığını fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Okulda öğretmenler tarafından müdahale yapılırken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale ile minik Eftelya’yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kız hayatını kaybetti. Olayı duyan hastaneye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi.

Konu ile ilgili olarak geniş çaptı soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olay küfürler sonrası harekete geçildi! Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seçil Erzan davasında şaşırtan tanık ifadeleri: Yurt dışına kaçacak engel olun - GündemSeçil Erzan davasında şaşırtan tanık ifadeleriTürkiye uzaya kök salıyor... Bakan Kacır duyurdu: Uluslararası uzay limanı inşa edeceğiz - Gündem"Uluslararası uzay limanı inşa edeceğiz"Adnan Oktar cephesinde yeni gelişme! Skandal ifadeler kullanan iki kadının olduğu davada tahliye kararı - GündemCezaevinde de faaliyetlerine devam etmişti!Türkiye'de daha önce böylesi hiç görülmedi...  Anadolu parsı, sırtlan ile kapıştı - GündemAnadolu parsı, sırtlan ile kapıştıErzincan Valisi Aydoğdu'dan İliç faciasına ilişkin son dakika açıklaması - GündemValiden İliç faciasına ilişkin son dakika açıklaması"Bataklık Operasyonu" davasında Mahkeme hükmetti! - Gündem"Bataklık Operasyonu" davasında karar açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...