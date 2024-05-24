İlkokulda feci olay! Sandviç yeme yarışması Eftelya'yı hayattan kopardı

Düzce'de bir ilkokulda arkadaşlarıyla sandviç yeme yarışması yapan 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, sandviçin nefes borusuna kaçmasıyla hayatını kaybetti. Olayı duyan aile sinir krizi geçirdi.

Düzce'nin Çay Mahallesi'ndeki Işık İlkokulu'nda meydana gelen feci olayda, 2. Sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak (8) teneffüste arkadaşlarıyla birlikte sandviç yerken, bir anda nefes borusuna sandviç kaçtı.

Eftelya Kaymak'ın nefes alamadığını fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Okulda öğretmenler tarafından müdahale yapılırken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale ile minik Eftelya’yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kız hayatını kaybetti. Olayı duyan hastaneye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi.

Konu ile ilgili olarak geniş çaptı soruşturma başlatıldı.