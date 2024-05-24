Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı kamerada
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Üsküdar’da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya karışan 12 kişi gözaltına alınırken korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı.
Dün akşam Üsküdar Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup barışmak üzere kahvehanede bir araya geldi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
İki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanılan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
ANBEAN KAMERADA
Silahlı çatışma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkan içerisinde çatışma çıkmasıyla birlikte korkudan kaçışan vatandaşlar, olayı gerçekleştiren şahıslardan bazılarının olay yerinden kaçması ve yaralanan bir şahsın araca bindirildiği görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı