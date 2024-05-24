Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Gündem > Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı kamerada

Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silahlı Çatışma, Güvenlik Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Üsküdar’da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya karışan 12 kişi gözaltına alınırken korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Dün akşam Üsküdar Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup barışmak üzere kahvehanede bir araya geldi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

İki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanılan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı kamerada - 1. Resim

ANBEAN KAMERADA

Silahlı çatışma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkan içerisinde çatışma çıkmasıyla birlikte korkudan kaçışan vatandaşlar, olayı gerçekleştiren şahıslardan bazılarının olay yerinden kaçması ve yaralanan bir şahsın araca bindirildiği görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası Başkanı'ndan "TL" mesajı: Değer kazanmasını bekliyoruzWhatsApp'ta artık video görüşmelerinde sesli ekran paylaşımı mümkün!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sesi duyan bomba sandı! Ekipler harekete geçti: Yaralılar var - GündemSesi duyan bomba sandı! Ekipler harekete geçti: Yaralılar var2 yaşındaki çocuğun feci sonu! Dedesi ölümüne sebep oldu - Gündem2 yaşındaki çocuğun feci sonu! Dedesi ölümüne sebep olduVirajı alamayan tır, araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı - GündemVirajı alamayan tır, karşıdan gelen aracı biçtiAdana'da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti! Evleri su bastı, yollar göle döndü - GündemYarım saat yağan yağmur hayatı felç ettiTalim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onaylandı - GündemYeni müfredat onaylandı!3 kişinin öldüğü kahvehane saldırısında korkunç detaylar ortaya çıktı - Gündem3 kişinin öldüğü çatışmadan korkunç detaylar!
Sonraki Haber Yükleniyor...