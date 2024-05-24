Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı kamerada

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mayıs 2024 11:39 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 11:45 - Güncelleme:

Silahlı Çatışma, Güvenlik Kamerası, Haber

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İstanbul Üsküdar’da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya karışan 12 kişi gözaltına alınırken korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı.