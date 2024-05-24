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3 kişinin öldüğü kahvehane saldırısında korkunç detaylar ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3 kişinin öldüğü kahvehane saldırısında korkunç detaylar ortaya çıktı
Silahlı Çatışma, Gözaltı, Polis Soruşturması, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Üsküdar'daki bir kahvehanede 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan çocukları barıştırmak isteyen 40 kişinin bir araya geldiği ve tartışmanın ardından çatışma yaşandığı öğrenildi.

Dün akşam iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y. gözaltına alındı.
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın yaşandığı sokağın girişinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

3 kişinin öldüğü kahvehane saldırısında korkunç detaylar ortaya çıktı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Dün akşam, çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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