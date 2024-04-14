Sanal biletlerdeki yüksek komisyon, otogar esnafını çileden çıkardı

Sanal platformlar üzerinde bilet almak alışkanlık haline geldi, otogar esnafı sanal ortamların kendilerine uyguladıkları komisyona tepki gösterdi. İşin yükünü kendilerinin çektiklerini söyleyen esnaf, "Genellikle satılan biletlerden yüzde 10 komisyon istenirken, bu oran yazıhanelerde yüzde 21'e kadar çıkar. Ama tüm işin yükünü çeken yazıhanelerdir" diyerek vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Özellikle pandemi dönemiyle beraber, 'sanal' alışverişlerde kayda değer bir yükseliş oldu. Pek çok vatandaş sanal platformlar üzerinden alışveriş yapmayı alışkanlık haline getirdi.

Seyahat edecek olan yolcular da rezervasyonlarını internetten gerçekleştirmeye başlarken, Eskişehir Şehirler Arası Otogarı'nda çalışan yazıhaneciler satış sitelerinin kendilerine uyguladıkları komisyon oranlarının yüksek olduğunu öne sürerek içinde bulundukları duruma tepki gösterdi.

Bütün hizmetleri kendilerinin sağladığını ama buna rağmen asıl parayı sanal alışveriş sitelerinin kazandığını belirten yazıhaneciler, otogarlara gidemeyen yolcuların kendilerine her zaman telefonla ulaşabileceğini ve İBAN üzerinden ödeme alınarak rezervasyon yapılabileceğini dile getirdi. İnternet satışlarının turizm camiasındaki esnafa büyük bir zarar verdiğine vurgu yapan otogar esnafı, kendilerine destek olmak isteyen tüm vatandaşların yazıhaneler ile temas kurması gerektiğini düşünüyor.

"İŞİN YÜKÜNÜ BİZ ÇEKİYORUZ"

Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'nda yazıhanecilik yapan Ömer Ulakçı, "Vatandaşlarımızın biletlerini sanal ortamdan almaları otogar camiasındaki esnafa büyük bir zarar veriyor. Otogarda yer hizmetlerini biz sağlıyoruz ama komisyonlar nedeniyle asıl parayı kazananlar sanal bilet satıcıları oluyor. Genellikle satılan biletlerden yüzde 10 komisyon istenirken, bu oran yazıhanelerde yüzde 21'e kadar çıkar. Ama tüm işin yükünü çeken yazıhanelerdir. Ama tüm yer hizmetlerini verenler biziz. Böyle platformlar oturdukları yerden sadece birkaç tuşa basarak komisyonunu keser, başka da bir şey yapmaz" dedi.

İnsanların bilet alışverişleri için yazıhaneleri tercih etmesi gerektiğini belirten Ulakçı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Nasıl ki marketler mahalle bakkallarını bitiren büyük bir etken ise aslında biz de aynı durumdayız. Ortada bir tekelleşme olduğundan bahsediyoruz. Telefon aracılığıyla da biz her konuda yolcularımıza yardımcı oluyoruz. İBAN üzerinden ödeme alınarak insanlar otogara gelmeden de biletlerini edinebiliyor. Ayrıca, internete girdiklerinde bilet olmadığını gören yolcularımız paniğe kapılmasınlar. Mutlaka bizleri arasınlar, onlara yer buluruz. Rezervasyonlar nedeniyle sistemlerde bazı koltuklar dolu gözüküyor.