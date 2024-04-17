Sancaktepe'de jakuzi iddiaları yalan çıktı! Şeyma Döğücü'den açıklama geldi

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, makam odasını medyaya açtı. Jakuzinin yalan olduğunu bizzat CHP’li Alper Yeğin itiraf etmek zorunda kaldı. Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den görüntüler sonrasında açıklama geldi.

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası gündeme bomba gibi düştü. CHP'ye yakın siyaset bilimci Necati Özkan, eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün Sancaktepe Belediyesi’nin başkanlık katına dinlenme odası, jakuzi, yemek odası ve 200 metre kare mutfak yaptırdığı öne sürdü. İddiaların ardından CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, makam odasını medyaya açtı.

CHP'Lİ BAŞKAN JAKUZİ YALANINI İTRİAF ETTİ

Sancaktepe Belediyesi’nde jakuzi bulunduğuna dair bir görüntü gösterilemedi. Jakuzinin yalan olduğunu bizzat CHP’li Alper Yeğin itiraf etmek zorunda kaldı.

CHP’li Yeğin, “başkanlık makamının 6 bin metrekare gibi devasa boyutta olduğu" iddiasının uydurma olduğunu da itiraf etti.

"JAKUZİ JAKUZİ DEDİLER TUVALET GÖSTERİYORLAR"

Görüntülerin ardından Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Döğücü, "JAKUZİ, JAKUZİ dediler, tuvalet gösteriyorlar." dedi.

Döğücü şu ifadeleri kullandı:

"Bunların ne kadar organize bir kötülük olduklarını görmeniz için paylaşıyorum. JAKUZİ, JAKUZİ dediler, tuvalet gösteriyorlar.

200 metrekare MUTFAK dediler ki 25,62 metrekare çay ocağı formundaki alanı gösteremediler bile.

6.000 metrekare MAKAM ODASI dediler, belediye binasının tamamının oturumu 3.330 metrekare… Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar.

Bu iftira dalgası tek merkezden organize edilip yönetiliyor. Bu arsızlarla mücadelemiz devam edecek, ancak devletimizin de bu tür organize yapılarla mücadele etmesi zaruridir.

Bize "jakuzi" diye saldırmalarının yanı sıra; aynı merkezden eş zamanlı olarak, devletin savunma sanayiine, Milli dış politikasına yapılan saldırılar söz konusudur. Devletimizin bu odakları tespit etmesine inancım tamdır.

Bu iftira dalgasının soruşturulması gerekir.

Bu GÜZEL ve ASİL VATANI bunlar gibi ahlak yoksunlarına bırakmayacağız."