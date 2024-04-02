Sandık sonucunu küskünler belirledi, son beş senenin en düşük katılımı

Mahallî seçimde 13,3 milyon seçmen oy kullanmadı. 2,2 milyon oy geçersiz oldu. İkisinin toplamı seçime giren AK Parti ve CHP dışında 19 partinin aldığı oy sayısından fazla oldu.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Pazar günü yapılan mahallî seçimlere katılım oranı son beş seçimin en düşük oranı oldu. Sandığın rengini küskünler belirledi. 61,4 milyon seçmenden 13,2 milyonu oy kullanmadı. Katılım oranı yüzde 78,11’de kaldı. Dört seçmenden biri sandığa gitmedi. Seçimde 2 milyon 192 bin 577 oy geçersiz sayıldı. Küskünlerin ve geçersizlerin 15,5 milyonu bulan oy sayısı, seçime giren 19 partinin aldığı oydan daha fazla çıktı. Küskünler, CHP ve AK Parti’den sonra üçüncü parti oldu. Tepkili vatandaşın büyük kısmının başka partiye oy vermek istemeyen AK Partili seçmen olduğu değerlendirmesi yapıldı. 2019’da 18,3 milyon oy ile yüzde 42,5 alan AK Parti bu sefer 16,3 milyona ve yüzde 35,5’e geriledi. CHP ise 12,8 milyon olan oyunu 17,3 milyona çıkardı. Partinin oy oranı yüzde 29’dan yüzde 37,7’ye yükseldi.

EMEKLİ SEÇMEN ETKİSİ

CHP’nin birinci geldiği yerel seçimde bütün alışılmış kalıplar yıkıldı. Sağın kaleleri yıllar sonra CHP’ye geçti. Bu tabloda en büyük etken küskünler oldu. Katılımın düşük olmasının en büyük sebepleri arasında emekli seçmenin sandığa ilgisizliği gösteriliyor.

Emekli şehirleri olarak bilinen Sinop ve Kastamonu’da bu ayrıntı dikkat çekiyor. Sinop’ta CHP’nin adayı Metin Gürbüz, yaklaşık 14 bin oyla ipi göğüsledi. AK Parti’nin adayı ise 12 bin oyda kaldı. Bu şehirde sandığa gitmeyen seçmen sayısı 20 binin üzerinde oldu. Kastamonu’da CHP’nin adayı Hasan Baltacı seçimi 31 bin oyla kazandı. AK Parti’nin adayı Hasan Babaş ise 23 bin oyda kaldı. Bu ilde sandığa gitmeyen sayısı ise 35 bini buldu. Afyonkarahisar’da CHP’li Burcu Köksal 68 bin seçmenin oyunu alarak başkan seçildi. AK Partili Hasan Hüseyin Uluçay ise 42 bin oyda kaldı. Afyonkarahisar’da sandığa gitmeyen seçmen sayısı yaklaşık 55 bin oldu. Yine, Artvin’de AK Parti sadece 250 oy ile seçimi kaybetti. Bu şehirde sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 14 bin.

NEREDE KİM KAZANDI?

- En kritik yarışın yapıldığı İstanbul’da 11,3 milyon seçmen kayıtlıydı. Ancak bunların 8 milyon 970 bini oy kullandı. 2,5 milyona yakın kişi oy kullanmaya gitmedi. Megaşehirde 302 bin 702 de geçersiz oy çıktı. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yarışı bir milyon farkla kazandı.

- Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş iki milyon oy aldı. Rakibi Turgut Altınok ise bir milyon civarında. Başkentte 887 bin kişi oy kullanmadı.

- Eskişehir’de CHP’nin adayı 275 bin oy aldı. AK Partili Nebi Hatipoğlu ise 204 bin. Sandığın rengini 70 bin kişinin belirlediği bu şehirde 136 bin kişi sandık başına gitmedi.

- Antalya’da CHP’li Muhittin Böcek 705 bin oyla ipi göğüsledi. Cumhur’un adayı Hakan Tütüncü 580 bin civarında oy aldı. Arada 125 bin fark oluştu. Bu şehirde 414 bin kişi oy kullanmadı.

- 35 bin kişinin oy kullanmadığı Kütahya’da, yarışı sadece 600 oy farkıyla CHP’nin adayı Eyüp Kahveci kazandı.

- Hatay’da 261 binden fazla seçmen sandığa gitmedi. Yarış sadece 4 bin civarında oy farkıyla AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk’ün oldu.

- 27 bin kişinin oy kullanmadığı Edirne’de seçimi CHP’nin adayı Filiz Gencan Akın 4 bin oy farkıyla kazandı.

- Balıkesir’de 167 bin kişi sandığa gitmedi. Yarışı 84 bin oy farkıyla CHP kazandı.