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Haberler > Gündem > AK Parti’de şimdi hesap zamanı! '22 yıl sonra neden kaybettik?' sorusuna cevap aranıyor

AK Parti’de şimdi hesap zamanı! '22 yıl sonra neden kaybettik?' sorusuna cevap aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti’de şimdi hesap zamanı! &#039;22 yıl sonra neden kaybettik?&#039; sorusuna cevap aranıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk defa bir seçimi ikinci bitiren AK Parti, kaybın sebeplerini tespit edip yeni yol haritası belirleyecek. Teşkilatlardan ve vekillerden rapor istenecek. MYK’da da değişim sürecinin başlayacağı belirtiliyor

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ -  AK Parti, kurulduğundan bu yana ilk defa seçim kaybetmenin hüznünü yaşarken, “bu duruma nasıl gelindiği” sorusu da parti kulislerinde dillendirilmeye başladı.

AK Parti’de şimdi hesap zamanı! '22 yıl sonra neden kaybettik?' sorusuna cevap aranıyor - 1. Resim

MYK'DA DA DEĞİŞİM SÜRECİ

AK Parti’nin ekim ayında yapılan olağanüstü kongresinden sonra, MYK’da köklü bir değişikliğe gitmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘İhtiyaç olması hâlinde’ seçimlerden sonra parti yönetimini değiştirebileceği mesajını vermişti. Seçimde alınan kötü sonuç AK Parti’de bir yönetim değişikliğini de gündeme taşıdı. Kulislere göre partide ciddi bir yönetim değişikliğinin yaşanacağı belirtiliyor.

AK Parti’de şimdi hesap zamanı! '22 yıl sonra neden kaybettik?' sorusuna cevap aranıyor - 2. Resim

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

AK Parti’de öncelikle seçimlerin hasar tespitine yönelik bir çalışma yapılacak. Hayat pahalılığı, emeklilerin durumu ve yanlış aday tercihleri AK Parti’nin seçimi kaybetmesinde ana nedenler olarak sayılıyor. Ancak, sandığa gitmeyen 13 milyondan fazla seçmenin büyük bölümünün, başka partiye de oy vermek istemediği için, tepki olarak sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni olduğu değerlendirmesi yapılıyor. AK Parti, teşkilatlardan ve milletvekillerinden de seçim raporu isteyecek.

AK Parti’de şimdi hesap zamanı! '22 yıl sonra neden kaybettik?' sorusuna cevap aranıyor - 3. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasında partide değişimin yakında olacağı mesajını taşıdığı ifade ediliyor. AK Parti’nin bu yılın sonuna kadar olağan kongresini yapması bekleniyor. Kongreden ‘Yenilenmiş’ olarak çıkmak isteyen Erdoğan’ın hem MKYK’da hem de MYK’da köklü değişiklikler yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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