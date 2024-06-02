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Sandıklar kuruldu, yenileme seçimleri bugün yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sandıklar kuruldu, yenileme seçimleri bugün yapılacak
Ysk, Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Sandık, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.

YSK, 31 Mart’taki Mahallî İdareler Genel Seçimlerinin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

SANDIĞA GİDECEK İLÇE VE BELDELER 

Buna göre, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ve Aksaray’ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray’a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gidecek. Seçmenler, 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00’e kadar geçerli olacak. YSK, bu süreyi öne çekebilecek.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ DE YAPILACAK

Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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