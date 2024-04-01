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Sandıktan acı haber geldi... Kalp krizi geçiren Bilge öğretmen hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sandıktan acı haber geldi... Kalp krizi geçiren Bilge öğretmen hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

31 Mart Yerel seçimlerden acı haber geldi. Sandık başında kalp krizi geçiren Bilge öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye, 10 ay sonra bir kez daha sandık başına gitti. 31 Martta gerçekleştirilen yerel seçimlerde seçmen son sözü söyledi. Ülke genelinde sandıktan CHP birinci çıkarken, seçimlerde yaşanan bazı olaylar üzdü. Balıkesir'de görevli olduğu sandık başında kalp krizi geçiren Bilge öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yerel seçimlerde Balıkesir’in Edremit ilçesinde,  Altınoluk Niyazi Eroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan ve sandık başkanlığı görevi yürüten Bilge Duman (47) fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Bilge öğretmenin kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Sandıktan acı haber geldi... Kalp krizi geçiren Bilge öğretmen hayatını kaybetti - 1. Resim

Bilge öğretmenin vefatı meslektaşlarını hüzne boğarken, cenazesinin yarın Manisa’da toprağa verileceği öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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