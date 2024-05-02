Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Feci kaza Bozova-Hilvan kara yolunun Hüyüklü Mahallesi Kavşağı'nda yaşandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Günal A. yönetimdeki kamyonet, Muhammed K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 10 kişi olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı