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Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da feci kaza! Kamyonet otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Feci kaza Bozova-Hilvan kara yolunun Hüyüklü Mahallesi Kavşağı'nda yaşandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Günal A. yönetimdeki kamyonet, Muhammed K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 10 kişi olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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