Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Mayıs 2024 09:39 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 09:40 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.