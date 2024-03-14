Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hasan U.’nun kullandığı otomobil karşı yönden gelmekte olan A.Ş.’nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı. Kazada sürücü Hasan U. ile yanında bulunan İsmail Uğur (49) yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hasan U.'nun ise tedavisi sürüyor.Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.