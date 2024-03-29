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Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşlere 4 gün yasak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da gösteri ve yürüyüşlere 4 gün yasak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da 2-6 Nisan tarihleri arasında gösteri ve yürüyüşler yasaklandı. Valilik açıklamasında eylemlerin ve eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla kente gelen şahıs ile araçların girişlerinin de yasaklandığı bildirildi. 

Şanlıurfa Valiliği, 2-6 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden bazı kararlar alındı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi çerçevesindeki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri, 02.04.2024 saat: 00.01'den 06.04.2024 saat: 23.59'a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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