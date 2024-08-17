Şanlıurfa'da şiddetli patlama! Bir kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şiddetli bir patlama oldu. Bölge halkı büyük panik yaşarken olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Siverek Demirciler Çarşısı'nda yaşandı. Saat 22.30 sıralarında gelen henüz nedeni belirlenemeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.

VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI

Patlamanın etkisiyle çarşıda büyük bir panik meydana gelirken, olay yerine yakın olan bir kişi yaralandı, iki motosiklet de maddi hasar meydana geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle, çarşının tavanında delik açıldı.

PATLAMANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralanan kişi, çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı.