Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şanlıurfa'da şiddetli patlama! Bir kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa'da şiddetli patlama! Bir kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da şiddetli patlama! Bir kişi hastanelik oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şiddetli bir patlama oldu. Bölge halkı büyük panik yaşarken olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Siverek Demirciler Çarşısı'nda yaşandı. Saat 22.30 sıralarında gelen henüz nedeni belirlenemeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'da şiddetli patlama! Bir kişi hastanelik oldu - 1. Resim

VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI

Patlamanın etkisiyle çarşıda büyük bir panik meydana gelirken, olay yerine yakın olan bir kişi yaralandı, iki motosiklet de maddi hasar meydana geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle, çarşının tavanında delik açıldı.

Şanlıurfa'da şiddetli patlama! Bir kişi hastanelik oldu - 2. Resim

PATLAMANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralanan kişi, çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı - Gündem25 yıldır geçmeyen acı!Kayseri'de feci kaza! Cenazeye giden araç takla attı: 4 ölü, 2 yaralı - GündemCenaze yolunda feci kaza!İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama sesleri... - Gündemİstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama sesleriİzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa... Yangınlar devam ediyor, binlerce kişi tahliye edildi, işte son durum - Gündemİzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa... Yangınlar devam ediyor, binlerce kişi tahliye edildi, işte son durumMeclis’te kan aktı! TİP’li Ahmet Şık provoke etti, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu - GündemMeclis’te kan aktıYer bilimleri uzmanından deprem uyarısı: O ilde çok büyük bir yıkıma yol açabilir - Gündem"O ilde çok büyük bir yıkıma yol açabilir"
Sonraki Haber Yükleniyor...