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    Şanlıurfa'da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğu parçaladı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Son başı boş köpek dehşeti Şanlıurfa'da yaşandı. 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit, komşuya gitmek isterken saldırıya uğradı. Köpek, küçük kızı resmen parçaladı. Vücudunda derin doku kayıpları olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kızın tedavisi sürerken babası ise duruma tepki gösterdi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa'da komşuya gitmek için evinden çıkan küçük kız çocuğuna başı boş köpek saldırdı. Vücudunun çeşitli yerleri parçalanan ve derin doku kayıpları oluşan çocuk Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Korkunç olay 13 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit’e sokak köpeği saldırdı.

    "GİTTİĞİMDE KIZIM BAYILMIŞTI"

    Gündüz vakti yaşanan köpek saldırısına tepki gösteren ve önlem alınmasını isteyen kızın babası Mehmet Koçyiğit, "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Evdeydim, komşular çağırdı 'çocuğunu köpek ısırmış' diye. Gittiğimde çocuk perişan vaziyetteydi. Yetiştiğim zaman bayılmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Yapılan müdahalelerin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve dikiş atıldı” dedi. Koçyiğit, ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldiklerini söyledi.

    "VÜCUDUNDA DERİN YARALAR VE DOKU KAYIPLARI VAR"

    Yaşanan köpek saldırısı sonucu kızının vücudunda derin yaralar ve doku kayıpları oluştuğunu ifade eden baba Koçyiğit, “Kolundan, baldırından, sırtından ve bileğinden olmak üzere toplam 4 yerinden ısırma var. Tabi derin ısırık oluşmuş durumda, kolu parçalamış vaziyette" dedi. Çocuklarını okula yalnız gönderemediklerini, tedirgin olduklarını anlatan Koçyiğit, kızının hayati tehlikesinin olmadığını ama oldukça bitkin olduğunu anlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞanlıurfaSokak Köpeği
    Haberler > Gündem > Şanlıurfa'da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğu parçaladı
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