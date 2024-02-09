Şanlıurfa'da zincirleme facia: Motoru yola fırladı!

Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan birinin motoru şiddetli çarpışmanın etkisiyle yola fırladı. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Abdulkerim Kodaman idaresindeki hafif ticari araç, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki minibüs ve Muharrem Özgür'ün kullandığı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde çarpıştı.

MOTOR YOLA FIRLADI

Araçlardan birinin motoru şiddetli çarpışmanın etkisiyle yola fırladı. Kazada sürücüler Kodaman ve Geçkin ile Şükran Kodaman (17), Yahya Kodaman (15), Gülistan Göymen (21) ve Şükrü Aç (73) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şükran ve Yahya Kodaman, Geçkin ile Göymen ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.