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    • Şanlıurfa'da zincirleme facia: Motoru yola fırladı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Şanlıurfa, Kaza, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan birinin motoru şiddetli çarpışmanın etkisiyle yola fırladı. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Abdulkerim Kodaman idaresindeki hafif ticari araç, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki minibüs ve Muharrem Özgür'ün kullandığı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde çarpıştı.

    Şanlıurfa'da zincirleme facia: Motoru yola fırladı!

    MOTOR YOLA FIRLADI

    Araçlardan birinin motoru şiddetli çarpışmanın etkisiyle yola fırladı. Kazada sürücüler Kodaman ve Geçkin ile Şükran Kodaman (17), Yahya Kodaman (15), Gülistan Göymen (21) ve Şükrü Aç (73) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Şanlıurfa'da zincirleme facia: Motoru yola fırladı!

    Durumu ağır olan Şükran ve Yahya Kodaman, Geçkin ile Göymen ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ŞanlıurfaKaza
    Haberler > Gündem > Şanlıurfa'da zincirleme facia: Motoru yola fırladı!
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