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    Sarıkamış şehitleri dualarla ve Solo Türk ile anılacak

    Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel hâle gelen “Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı” etkinlikleri bugün başlıyor.

    Sarıkamış şehitleri dualarla ve Solo Türk ile anılacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Üç gün sürecek etkinliklerle 109’uncu yıl dönümünde şehitler anılacak. Etkinliklerde bugün şehit ve gazi ailelerinin onuruna yemek verilecek. Aynı gün saat 18.30’da da Sarıkamış Kâzım Karabekir Camii’nde mevlit okutulacak. Mevlidin ardından saat 20.30’da 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.

    Yarınki etkinlikler saat 15.30’da Sarıkamış Kayak Merkezindeki Kardan Heykeller Sergisi’nin açılışıyla başlayacak. Saat 17.30’da yine Sarıkamış Kayak Merkezinde meşaleli kayak gösterisi, akabinde “Mapping 3D Gösterisi” yapılacak.

    Pazar günü ise Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve Alanı’nda toplanacak katılımcılar, saat 10.00’da yürüyüşe geçecek. Yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı’nda son bulacak. Program, Ay Yıldız Tören Alanı’nda düzenlenecek Çelik Kanatlar ve hava durumu uygun olursa Solo Türk gösterisi ile tamamlanacak.

    KAHRAMANLAR İÇİN KARDAN HEYKEL

    Kars’ın Sarıkamış ilçesi Allahuekber Dağlarında 109 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına başlatılan çalışma, Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinden 9 kişilik ekip tarafından Sarıkamış Kayak Merkezinin birinci etap oteller bölgesi ile Kızılçubuk mevkiinde tamamladı. Oteller bölgesindeki kardan heykellere kar yağışı altında son rötuşlar yapıldı. Kardan şehit heykellerinin açılışı, 6 Ocak’ta yapılacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ŞehitAnma
    Haberler > Gündem > Sarıkamış şehitleri dualarla ve Solo Türk ile anılacak
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