Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni gelişme, hepsi birden adliyeye sevk edildi

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi, pazar ayini sırasında kar maskeleri iki kişi tarafından basılmıştı. Olayda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Sonrasında saldırıyı DEAŞ üstlenmiş, Rus ve Tacik asıllı teröristler ise kısa sürede yakalanarak ifadeye alınmıştı.

34 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saldırının perde arkasını araştıran emniyet birimleri operasyonlarına hız kesmeden devam etti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Zanlılar az önce adliyeye sevk edildi.

AVUKAT ANLATTI: ÖLDÜRÜLEN CİHAN'A KAPIYI TERÖRİSTLER AÇTI

Saldırıyı anlatan kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, “Ayin devam ederken iki saldırgan antreye geliyor, kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve ayine girsin diye kapıyı açıyorlar. İşte o kişi de vurulan Tuncer Cihan... Önce kabzayla kafasına vuruyorlar, daha sonra ateş ediyorlar. Sonra da rastgele kilisenin etrafına ateş ediyorlar” açıklamasını yaptı.