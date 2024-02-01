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    • Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni gelişme, hepsi birden adliyeye sevk edildi

    Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sarıyer, Kilise Saldırısı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi, pazar ayini sırasında kar maskeleri iki kişi tarafından basılmıştı. Olayda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Sonrasında saldırıyı DEAŞ üstlenmiş, Rus ve Tacik asıllı teröristler ise kısa sürede yakalanarak ifadeye alınmıştı.

    34 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Saldırının perde arkasını araştıran emniyet birimleri operasyonlarına hız kesmeden devam etti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Zanlılar az önce adliyeye sevk edildi. 

    Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni gelişme, hepsi birden adliyeye sevk edildi

    AVUKAT ANLATTI: ÖLDÜRÜLEN CİHAN'A KAPIYI TERÖRİSTLER AÇTI

    Saldırıyı anlatan kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, “Ayin devam ederken iki saldırgan antreye geliyor, kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve ayine girsin diye kapıyı açıyorlar. İşte o kişi de vurulan Tuncer Cihan... Önce kabzayla kafasına vuruyorlar, daha sonra ateş ediyorlar. Sonra da rastgele kilisenin etrafına ateş ediyorlar” açıklamasını yaptı.

    Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni gelişme, hepsi birden adliyeye sevk edildi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SarıyerKilise Saldırısı
    Haberler > Gündem > Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni gelişme, hepsi birden adliyeye sevk edildi
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