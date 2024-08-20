Şarkıcı Suavi'ye protesto şoku! Bozkurt işareti ile sahneye yürüdüler...

Dünya Beykozlular Günü'nde sahne alan sanatçı Suavi, terörist taziyesine gittiği iddiasıyla protesto edildi.

Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Dünya Beykozlular Günü'nde' Beykoz etkinlik alanında şarkıcı Suavi sahne aldı. Geçmişte terörist taziyesine gittiği ve terörün siyasi temsilcilerine destek verdiği iddia edilen Suavi, sahnede şarkı söylerken bir grup bozkurt işareti yaparak protestoya başladı.

Eylemciler, "Beykoz'da terörist istemiyoruz" sloganları attı.

EYLEMCİLER SAHNEYE YÜRÜDÜ

Sahneye doğru ilerleyen grubu polis engelledi. Konser alanında yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.