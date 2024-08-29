Şarköy'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri kaçak kazı yapan grubu suç üstü yakaladı. İfadeleri alınan şahıslar serbest bırakılırken bulduklarına da el konuldu...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi Papazçeşme mevkisinde kaçak kazı yapıldığı tespit edilmesi üzerine, 28 Ağustos 2024 tarihinde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında 6 şahıs kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

6 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yakalanan şahıslar Ç.Ç., E.Ç., Y.S., E.D., F.A. ve H.Ç. olay yerinde bulunan ruhsatsız tabanca, fişekler ve çeşitli kazı ekipmanlarıyla birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde ele geçirilen malzemeler arasında bir adet ruhsatsız tabanca, altı adet fişek, bir adet hazine tespit cihazı, bir adet yer altı boşluk tarama cihazı, bir adet benzinli beton delici, üç adet beton delici ucu, bir adet keski, bir adet kazma, bir adet çapa, bir adet testere, bir adet kürek ve iki adet çekiç yer aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yakalanan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler ise muhafaza altına alındı.