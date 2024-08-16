Piyasalarda son durum... Altından rekor geldi

16 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2700 TL ve ons altın fiyatı 2493 dolarla rekor kırdı. Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 2735 TL’yi gördü. FED’e dair faiz indirimi beklentileriyle birlikte bugün ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi geriledi, altın ivmelendi. Ayrıca hafta sonunda Orta Doğu’da savaş riskinden kaçınan ve maymun çiçeği salgınının yayılmasından endişe duyan piyasalarda “güvenli liman” alımları hızlandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde olağanüstü hareketler yaşanıyor. Bugünkü işlemlere 2450 dolardan başlayan ons altın, ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte hızla yükselişe geçerek 2493 doları test etti. Bu seviye aynı zamanda tün zamanların rekoruna da işaret etti.

16 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Ons altında yaşanan hareketlilik gram altına da yansıdı. Serbest piyasada gram altın fiyatı 2700 TL ile tüm zamanlarını zirvesini test etti. Öte yandan Kapalıçarşı’daki işlemlerde fiziki gram satış fiyatı 2735 TL’ye kadar çıktı. Çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 460 TL’den, yarım altın 8 bin 920 TL’den ve tam altın da 17 bin 785 TL’den satılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

FED’e dair faiz indirimi beklentisiyle birlikte bugün dolar endeksi 103,00 sınırından 102,70’e geriledi. ABD tahvil faizleri de yönünü aşağı çevirdi. Bugün ABD yeni konut başlangıçları verisi, temmuzda %6,8 geriledi ve 1 milyon 238 bin adede düştü. Beklentilerden kötü gelen bu veri, dolarda güç kaybı ve altında yükselişi destekledi.

SAVAŞ VE SALGIN!

Öte yandan jeopolitik risklerde yaşanan yükselişle birlikte hafta sonu sıcak çatışma riskini almak istemeyen piyasalarda, “güvenli liman” alımları artıyor. Maymun Çiçeği virüsünün de dünyada hızla yayılmaya başlaması, endişeleri yükseltiyor. Analistler, risk iştahında düşüş yaşandığını ve altında alımların hızlandığını belirtiyor.