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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31'e yükseldi. Yıl sonu dolar beklentisi yüzde 37.28'e düşerken 12 ay sonrası dolar beklentisi ise yüzde 42.03'e çıktı.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği  Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. 

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - 1. Resim

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Buna göre, geçen ay yüzde 42.95 olan yıl sonu ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 43.31'e yükseldi.

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - 2. Resim

DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37.37'den 37.28'e düşerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41.52'den 42.03'e çıktı.

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - 3. Resim

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30.02'den yüzde 28.71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19.32'den yüzde 19.30'a indi.

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - 4. Resim

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Bir önceki anket döneminde 27.6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25.5 milyar dolara indi. Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3.4'te sabit kalırken, gelecek yıl için yüzde 3.6'dan yüzde 3.5'e çekildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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