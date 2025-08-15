Savunma yaparken itirafları savundu! CHP liderinin iddiaları bumerang gibi kendine döndü

Özel, bir dönem AK Parti’de MKYK üyeliği yapmış avukat Mücahit Birinci’nin İBB’deki yolsuzluktan tutuklu iş adamı Murat Kapki’yi cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek “Birinci, Kapki’ye kendisine 2 milyon dolar verirse onu hapisten çıkaracağını söylemiş” iddiasında bulundu.

Özgür Özel’in bu suçlaması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı jet soruşturma başlattı. Mücahit Birinci ise Çağlayan Adliyesi’ne giderek Özgür Özel ve Murat Kapki’den şikâyetçi oldu.

Hakkındaki ithamları reddeden Birinci “Özel daha önce ‘yalancı’ dediği Kapki’den bugün bir beyefendi gibi bahsediyor. Partisinin kaybettiği belediye başkanının etkisini azaltmak için bunları yapıyor ancak hevesi kursağında kaldı” dedi.

Bu arada, Özel’in alelacele yaptığı açıklama “şecaat arz ederken sirkatin söyler” özdeyişini akıllara getirdi. Zira CHP liderinin “Kurtulmak için iftira atmadım” mektubunu okuduğu Kapki, İmamoğlu suç örgütü hakkında savcılığa çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Böylelikle Özgür Özel, mektupta ‘baskıya boyun eğmediğini’ anlatan Murat Kapki’nin itiraflarını kabullenmiş oldu. Ayrıca Kapki’nin verdiği ifadeler de Özel’i doğrulamadı. CHP lideri, savcıların, hâkimlerin ve bazı gazetecilerin soruşturmadan maddi kazanç sağladığını aktardı. Oysa Murat Kapki’nin bu tür beyanlarda bulunmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, Kapki, İmamoğlu suç örgütüyle ilgili şu itiraflarda bulunmuştu: İhalelerden alınan kârın yüzde 60’ı İmamoğlu’nun istikbali için EKO-SİSTEM’e gidiyordu. Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, benden 7 milyon lira istedi. Rüşvet paraları sahte fatura ile nakde çevriliyordu. Emrah Bağdatlı’nın sahibi olduğu bütün şirketler aslında Murat Ongun’undur. Dijital reklam alanları için açıktan 65 milyon lira talep ettiler, ‘Kâr edemem’ deyince, başkasına 75 milyon lira rüşvet karşılığında verdiler.