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Sedef Güler'in katili olay yerine geri dönmüş! Ölmeden önceki anları kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece’de denizde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetiyle ilgili olarak gözaltında tutulan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından birinin olaydan bir gün sonra bölgeye kontrole geldiği ortaya çıktı. Öte yandan talihsiz kızın öldürüldüğü eve girdiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı, işte vahşette dikkat çeken detaylar...

Mimar Sinan sahili geçtiğimiz günlerde korkunç bir olaya sahne olmuştu. Ailesi tarafından günlerdir haber alınamayan 24 yaşındaki Sedef Güler’in cansız bedeni denizde balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı hâlde bulunmuştu.

Sedef Güler'in katili olay yerine geri dönmüş! Ölmeden önceki anları kamerada - 1. Resim

CİNAYET HALININ ÜSTÜNDEKİ FİŞLE ÇÖZÜLDÜ

Asayiş Büro dedektiflerinin olaya ilişkin her detayı titizlikle incelemesiyle genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerindeki yıkama fişinden önce halı yıkamacıya ardından da Fırat B. isimli şahsa ulaşılmıştı. Cinayetin Beylikdüzü’nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin ardından nalburdan zincir alıp Güler’i halıya sardıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayarak denize attıkları öğrenilmişti.

Sedef Güler'in katili olay yerine geri dönmüş! Ölmeden önceki anları kamerada - 2. Resim

BATTI MI DİYE KONTROLE GİTTİ!

Gözaltına alınan O.Ö. ve Fırat B. sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Öte yandan korkunç olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin denize attıkları genç kızın batıp batmadığını kontrol etmek için bir gün sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Katil zanlılarından Yavuz G’nin aranması sürerken Fırat B. basın mensuplarının “Neden yardım ettiniz” sorusu üzerine katili tanımadığını iddia ederek “Ben yapmadım. Katil tarafından silahla tehdit edildim” ifadelerini kullandı.

Sedef Güler'in katili olay yerine geri dönmüş! Ölmeden önceki anları kamerada - 3. Resim

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sedef Güler'in, zanlı Yavuz G. ile birlikte cinayetin işlendiği eve girişi ve araç ile taşınma görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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