Şehidin yeni ev sözünü devlet yerine getirecek!

Kuzey Irak’ta şehit olan Önder Özen’in, ailesine verdiği babaevini yenileme sözünü, devlet yerine getirecek

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Önder Özen’in şehadete ermeden önce ailesine verdiği evlerini yenileme sözünü vasiyet sayan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı devlet adına yerine getiriyor. Sinanpaşa Kaymakamlığı koordinasyonunda babaevinde bakım ve onarım çalışmaları başlatılacak. Vali Yiğitbaşı, şehidin ailesiyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede aileye başsağlığı dileyen Yiğitbaşı, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Duygusal anların yaşandığı görüşmede, evin yenilenmesine yönelik çalışmalara en kısa sürede başlanacağı belirtildi. Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz hafta Önder kardeşimizi ebediyete uğurladık. Bugün de onun köyündeyiz. Sayın Valimizin talimatlarıyla şehidimizin doğup büyüdüğü evin onarımıyla ilgili çalışmaları başlattık. İnşallah en kısa zamanda onun aziz hatırasına yakışır şekilde bu evi yeniden ayağa kaldıracağız. Ailesine karşı olan sorumluluğumuzu devlet olarak yerine getireceğiz. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

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“ALLAH RAZI OLSUN”

Şehidin babası Hasan Özen ise oğlunun evle ilgili hayalini şöyle anlattı: “Oğlum Önder, Kurban Bayramı’nda izne gelecekti. Geldiğinde evi yıkıp, askeriyeden kredi çekerek yeniden yaptıracaktı. Bu onun hayaliydi. Ama nasip şehitlik oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve tüm yetkililer bizimle yakından ilgilendi. Her isteği yerine getiriliyor. Allah hepsinden razı olsun. Oğlumun vasiyeti devletimiz sayesinde gerçekleşiyor.”