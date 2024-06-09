Şehit Aybüke öğretmenin şehadetinin 7'nci yılı! Olacakları hissetmiş gibiydi: Ölümün geleceği varsa yapacak bir şey yok

Şenay Aybüke Yalçın öğretmen, 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmişti. Okullara, kütüphanelere adı verilen Aybüke öğretmen vefatının 7'nci yılında anılıyor. Şehit öğretmenin saldırıdan bir gün önceki yazışmaları akıllara geldi. Aybüke öğretmenin "Ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok" sözleriyle şehit olacağını adeta hissetmiş gibiydi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK, belediye başkanının aracına silahlı saldırıda bulundu. 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın öğretmen, terör kurşunlarının hedefi oldu.

Hayatının baharında yaşamını yitiren Aybüke öğretmenin vedası tüm Türkiye'ye duygulu anlar yaşattı. Aradan yıllar geçmesine rağmen gönüllerde ve hafızalarda yer etti.

"ÖLÜM BU GELECEĞİ VARSA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Aybüke öğretmenin şehit edilmeden bir gün önce arkadaşıyla olan yazışmaları tekrar anımsandı. Yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

İşte o yazışmalar...

OLACAKLARI HİSSETMİŞ GİBİ

Aybüke öğretmenin “Kendimiz için, sevdiklerimiz için korkmaya başladık. Nerede, ne zaman, ne olacağı belli değil. Ailemden uzaktayım ödüm kopuyor. Ya onlara bir şey olursa, ya da bana bir şey olursa onlar ne yapar. Böyle düşünerek hal olacak bir şey değil, biz elimizden geldiği kadar temkinli oluruz" ifadelerinin ardından "Ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok" metaneti dikkat çekmişti.

"BENİ ÖLDÜRENDE YOKTUR DİN İMAN"

Aybüke öğretmen, duru sesiyle 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirmişti. Türküde yer alan "Beni öldürende yoktur din iman" ifadeleri yüreklere ok gibi saplandı.

"SÖYLEDİĞİ TÜRKÜDE HER ŞEYİ ANLATMIŞ"

Şenay Aybüke Yalçın’ın meslektaşı Emrah Yıldırım, "Bunu duyduğumuzda şok olduk. Hak eden en son kişiydi. En gençlerimizdendi. Cümlelerin bittiği an. Böyle bir şeyi Kozluk’ta ilk kez gördük. Şehit askerlerimiz de var. Onların ve öğretmenimizin ailelerinin başı sağ olsun, vatanımızın başı olsun. Neşeli, şen şakraktı. Sürekli enstrüman çalar, şarkı söylerdi. Güzel bir türküsü vardı söylediği, Mağusa Limanı. Orada zaten gereken her şeyi anlatmış gibi. Hayal gibi geliyor" diye konuşmuştu.