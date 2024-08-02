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Şehit Heniyye bugün toprağa verilecek! İşte cenaze töreninin detayları

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Gündem Haberleri

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye bugün defnedilecek. Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Heniyye'nin cenaze törenine birçok ülkeden devlet adamı katılım sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da tören için Doha'ya gitti.

İşgalci İsrail tarafından düzenlenen suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye bugün toprağa verilecek. 

Heniyye'nin naaşı geçtiğimiz gün suikastin gerçekleştiği İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen resmi ve halka açık cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya sevk edildi. 

Şehit Heniyye bugün toprağa verilecek! İşte cenaze töreninin detayları - 1. Resim

Hamas, düzenlenecek olan cenaze törenlerine ilişkin "Şehit liderin ruhu için 2 Ağustos'ta cuma namazının ardından Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra naaşı Luseyl'deki mezarlığına defnedilmek üzere son mekanına nakledilecektir." açıklamasında bulundu. 

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Şehit İsmail Heniyye, bugün Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Luseyl kentinde son yolculuğuna uğurlanacak. 

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'a gitti. Bakan Fidan, Heniyye'nin yerine geçici olarak göreve getirilen Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşerek taziyelerini iletti.

Şehit Heniyye bugün toprağa verilecek! İşte cenaze töreninin detayları - 3. Resim

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bir çok milletvekili de törene katılacak.

Ayrıca, Heniyye'nin cenaze törenine, Arap, İslam liderleri ve halk tarafından yoğun katılım sağlanacağı ifade edildi. 

DOHA'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İsmail Heniyye'nin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Birçok ülkeden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek cenaze töreni için gece saatlerinden itibaren Hamad Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.

Doha'nın belli sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cuma namazını müteakip cenaze töreninin yapılacağı Muhammed bin Abdulvahhab Camisi ve etrafında Katar güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Caminin etrafında toplanan ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarından basın mensupları da yoğunluk oluşturdu.

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