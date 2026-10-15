Sel felaketinin ardından dikkat çeken çağrı: Afet enstitüleri kurulmalı

İstanbul'daki sel felaketinin ardından konuşan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'de afet yönetimi mühendisliği alanında yetkin uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve üniversitelerde Afet ve Kentsel Dirençlilik Enstitülerinin kurulması çağrısı yaptı.

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İstanbul ve çevre illerde son iki gündür etkili olan sel felaketi, Türkiye'de afet yönetimi alanındaki eksiklikleri yeniden gündeme getirdi. AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, afet risklerinin azaltılması için uzman mühendislerin yetiştirilmesi gerektiğini belirterek üniversitelere enstitü kurma çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Sözbilir, Türkiye'nin afetlerin sosyal boyutunu yönetme ve sonrasında yaraları sarma konusunda başarılı olduğunu ancak afet tehlikelerini doğru tanımlama ve risk azaltma projelerini hayata geçirme alanlarında yetkin mühendislere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Sözbilir, bilimsel bilgi ve mühendislik çalışmalarının yeterli düzeyde olması halinde sel felaketinin önceden öngörülebileceğini ve gerekli önlemlerle can kayıplarının önüne geçilebileceğini savundu. Bu durumun yalnızca seller için değil, tüm afet türleri için geçerli olduğunu vurguladı.

"AFET VE KENTSEL DİRENÇLİLİK ENSTİTÜLERİ KURULMALI"

Afet yönetimi mühendisliği alanında uzman yetiştirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Sözbilir, çözümün lisansüstü eğitim veren Afet ve Kentsel Dirençlilik Enstitülerinin kurulmasından geçtiğini kaydetti.

Sözbilir, bu enstitülerde yetiştirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak afet risklerini azaltmaya yönelik projelere katkı sunabileceğini ifade etti. Bu çalışmaların, Türkiye'nin afetlere karşı daha dirençli yaşam alanlarına dönüşmesini sağlayabileceğini belirtti.

TÜM DİSİPLİNLERİ KAPSAYAN EĞİTİM ÖNERİSİ

Sözbilir, Afet ve Kentsel Dirençlilik Enstitülerinin afet konularında farklı disiplinleri bünyesinde barındıran üniversitelerde hızla kurulması gerektiğini vurguladı.

Afet risklerini azaltmaya yönelik projelerin de vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Sözbilir, uzman insan kaynağının güçlendirilmesinin Türkiye'nin afetlere hazırlık sürecinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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