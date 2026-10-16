Antalya, Kocaeli ve Sakarya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplam 40 milyon TL kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bölgede çalışmaların devam ettiğini ve ihtiyaçların tespit edildiğini ifade etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, selden etkilenen Antalya, Kocaeli ve Sakarya'ya 40 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, üç ilimize toplam 40 milyon TL tutarında kaynak aktardık" dedi.

Selden etkilenen 3 ile destek! 40 milyon lira aktarıldı

Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile sahada, vatandaşlarımızın yanındayız. İlerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

ANTALYA'DA HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Kent merkezi ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları ve fırtınadan zarar gören sera, ekili arazi ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, dün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak sonrası Manavgat'ta metrekareye 94,3 kilogram, Aksu'da 92 kilogram, Kaş'ta 91,5 kilogram, kent merkezine 85,8 kilogram, Serik'te 66,8 kilogram, Kumluca'da 62,6 kilogram ve Finike'de 61,8 kilogram yağış düştü.

KOCAELİ VE SAKARYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuvvetli yağışların Kocaeli ve Sakarya'da da etkisini gösterdiğini ve iki ilde de su baskınlarının yaşandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sakarya'da yaklaşık metrekareye 140 kilogram yağış düştü, 1 ev yıkıldı, 1 köprü çöktü. Özellikle Başiskele ve Kartepe ilçelerimizde su baskını ve dere taşkınları yaşanmaktadır. Bu iki şehrimizde de devletimiz sahadadır, milletinin yanında, el birliğiyle bu sıkıntıları, problemleri gidereceğiz. Tek bir mağdur vatandaşımız kalmayana kadar hane hane, dükkan dükkan çalışacağız. Nasıl Kastamonu Bozkurt'ta yaptıysak, nasıl Giresun'da Dereli'de hızlı bir şekilde aksiyon aldıysak, Antalya'da yangın sonrası milletimizin evlerini 1 yılda nasıl teslim ettiysek İstanbul'daki sel sonrası aksiyonumuz da aynı şekilde olacak. Devletimiz, milletimizin bu ihtiyaçlarını inşallah hızlı bir şekilde geçmişte yaptığı anlayışla giderecektir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının devam ettiğini ve tedbiri elden bırakmayacaklarını söyleyen Kurum, "Yarın sabah itibarıyla özellikle Avrupa Yakası'nda yeniden yağışlarımız var. Sarı kodlu uyarımız İstanbul için, 24 ilimiz için devam ediyor. Cumartesi günü de yağışlar İstanbul'un genelinde devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Herhangi bir ihtiyaçları varsa kaymakamlarımıza, belediyelerimize iletebilirler. Yarın Zonguldak ve Düzce'de turuncu uyarımız var. Bu illerimizde de gereken tüm tedbirleri alıyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu noktada tedbirli olmalarını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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