Selin 5 ayda dördüncü kez yuttuğu mahalle! Sular 50 santimetreye ulaştı, ekmekleri kepçeyle dağıtıyorlar
Sakarya’da şiddetli sağanak sonrasında 5 ayda dördüncü kez sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi’nde sular 50 santimetreye ulaştı. Ulaşımın kepçe ve traktörlerle sağlanmaya devam ettiği mahallede endişeli sürerken, muhtar Ahmet Demiral, “Su daha ileriye gittiğiniz zaman daha da yükseliyor. Daha sonbahardayız, bu işin kışı da var. Zayiatın ölçümünü yapamıyoruz artık” diye konuştu.
5 AYDA DÖRDÜNCÜ SEL
4 gün boyunca aralıksız şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Sakarya’da Karasu ilçesinde bulunan baraj suları taştı, Darıçayırı Mahallesi sular altında kaldı.
EKMEKLERİ KEPÇEYLE DAĞITIYORLAR
Su seviyesinin 50 santimetreyi aştığı mahallede ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri göle dönerken, ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanmaya devam ediyor. Sular altında kalan mahallede ekmekleri kepçeyle dağıtıyorlar. 5 ayda dördüncü kez sular altında kalan mahallede yaşayanlar ise endişeli.
ULAŞIMI SAĞLAMAK ÇOK ZOR
İlk selin Mayıs ayında vurduğu ve 5 ayda dördüncü kez sular altında kalan mahallede kara yolu ulaşımının güçlükle sağlandığı bölgede vatandaşlar ve kurtarma ekipleri, mahalle içindeki geçişleri kepçe ve traktörlerle gerçekleştiriyor. Ekipler bölgede tahliye ve güvenlik tedbirlerini sürdürüyor.
“MAHALLELİ ARTIK KURTULMAK İSTİYOR”
Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, hasarın ölçümünü yapamaz hale geldiklerini belirterek şöyle konuştu:
Su seviyesi şu anda 50 santimetrenin üzerinde. Daha ileriye gittiğiniz zaman daha da yükseliyor. Mahalleli artık kurtulmak istiyor. 4. kez sel olur mu? Daha sonbahardayız, bu işin kışı da var.
Sakarya’da şiddetli sağanak sonrasında 5 ayda dördüncü kez sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi’nde sular 50 santimetreye ulaştı. Ulaşımın kepçe ve traktörlerle sağlanmaya devam ettiği mahallede endişeli sürerken, muhtar Ahmet Demiral, “Su daha ileriye gittiğiniz zaman daha da yükseliyor. Daha sonbahardayız, bu işin kışı da var. Zayiatın ölçümünü yapamıyoruz artık” diye konuştu.
İLÇE MERKEZİ SUYA GÖMÜLDÜ
Öte yandan Sakarya genelinde günlerdir süren kuvvetli sağanak, Kaynarca ilçesinde de su baskınlarına yol açtı. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle yüksek kesimlerde ve tepelerde biriken sel suları ilçe merkezine aktı. Yükseklerden debisi artarak gelen sular sebebiyle Kaynarca ilçe merkezi ve çevre bölgelerde cadde ile sokaklar sular altında kaldı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı.
EKİPLER SAHADA
Yolların nehre döndüğü, ulaşımın güçleştiği ve bazı evlerin sular altında kaldığı ilçede olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla jandarma ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Belediye ekipleri ise su birikintilerini tahliye etmek ve tıkanan kanalları açmak için gece saatlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede ekiplerin sahadaki tahliye çalışmaları devam ediyor.