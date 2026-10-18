Selin 5 ayda dördüncü kez yuttuğu mahalle! Sular 50 santimetreye ulaştı, ekmekleri kepçeyle dağıtıyorlar

Sakarya’da şiddetli sağanak sonrasında 5 ayda dördüncü kez sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi’nde sular 50 santimetreye ulaştı. Ulaşımın kepçe ve traktörlerle sağlanmaya devam ettiği mahallede endişeli sürerken, muhtar Ahmet Demiral, “Su daha ileriye gittiğiniz zaman daha da yükseliyor. Daha sonbahardayız, bu işin kışı da var. Zayiatın ölçümünü yapamıyoruz artık” diye konuştu.