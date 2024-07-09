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Serinlemek istedi, canından oldu! 19 yaşındaki Muharrem'in cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Serinlemek istedi, canından oldu! 19 yaşındaki Muharrem&#039;in cesedi bulundu
Adana, Seyhan Baraj Gölü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sıcaktan bunalan 19 yaşındaki Akkoç serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Kayıplara karışan genç için çok sayıda ekip harekete geçti. Yapılan çalışmalarda talihsiz gencin cesedi bulundu.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde yaşandı. Muharrem Akkoç (19) serinlemek için göle girdi.

Serinlemek istedi, canından oldu! 19 yaşındaki Muharrem'in cesedi bulundu - 1. Resim

ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDU, KAYBOLDU

Bir süre suda yüzen genç, çıkmaya çalıştığı sırada su içerisinde kayboldu. Durumu fark eden yakınları, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı gemi adamlar ve kurbağa adamlar sevk edildi. Havanın kararmasıyla çalışma son bulurken günün ilk ışıklarıyla tekrar arama başlatıldı.

Serinlemek istedi, canından oldu! 19 yaşındaki Muharrem'in cesedi bulundu - 2. Resim

AİLESİ YIKILDI

Kurbağa adamlar yaptığı arama çalışmasında Akkoç'un cansız bedenini buldu. Akkoç'un yakınları olay yerinden gözyaşlarına boğuldu.
Gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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