Serinlemek istedi, canından oldu! 19 yaşındaki Muharrem'in cesedi bulundu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da sıcaktan bunalan 19 yaşındaki Akkoç serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Kayıplara karışan genç için çok sayıda ekip harekete geçti. Yapılan çalışmalarda talihsiz gencin cesedi bulundu.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde yaşandı. Muharrem Akkoç (19) serinlemek için göle girdi.
ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDU, KAYBOLDU
Bir süre suda yüzen genç, çıkmaya çalıştığı sırada su içerisinde kayboldu. Durumu fark eden yakınları, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı gemi adamlar ve kurbağa adamlar sevk edildi. Havanın kararmasıyla çalışma son bulurken günün ilk ışıklarıyla tekrar arama başlatıldı.
AİLESİ YIKILDI
Kurbağa adamlar yaptığı arama çalışmasında Akkoç'un cansız bedenini buldu. Akkoç'un yakınları olay yerinden gözyaşlarına boğuldu.
Gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı