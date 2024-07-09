Serinlemek istedi, canından oldu! 19 yaşındaki Muharrem'in cesedi bulundu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme:

Adana, Seyhan Baraj Gölü, Haber

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Adana'da sıcaktan bunalan 19 yaşındaki Akkoç serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Kayıplara karışan genç için çok sayıda ekip harekete geçti. Yapılan çalışmalarda talihsiz gencin cesedi bulundu.