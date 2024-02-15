Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Şubat 2024 05:50 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 07:23 - Güncelleme:

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Bursa'da Sevgililer Günü kutlaması felaket ile son buldu. Eşlerini yanına alıp yemeğe giden iki çift dönüş yolunda kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak durdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 2 kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.