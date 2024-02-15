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    • Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    BURSA, KAZA, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'da Sevgililer Günü kutlaması felaket ile son buldu. Eşlerini yanına alıp yemeğe giden iki çift dönüş yolunda kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak durdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 2 kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Araçtakilerin 14 Şubat Sevgililer Günü için yemeğe çıktığı kazanın ise dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi. Feci olay saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde yaşandı. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu

    KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞTILAR

    Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan (32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanında yolcu konumunda bulunan Mustafa Murhan (36) yaralandı.

    Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu
    İhbar üzerine adrese 112, polis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanalar ve hayatını kaybedenler ekiplerce araçtan çıkarıldılar.

    Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu

    Fotoğraftaki Sedat Taşdemir  

    Yaralı sürücü Sedat Taşdemir (31) ve yolcu Mustafa Murhan (36) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu

    SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN YEMEĞE ÇIKMIŞLARDI

    Ağır yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi.
    Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu

    Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BURSAKAZA
    Haberler > Gündem > Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu
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