Bursa'da feci olay! Sevgililer Günü felaketle son buldu, yemeğe giden iki çift eşlerinden oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da Sevgililer Günü kutlaması felaket ile son buldu. Eşlerini yanına alıp yemeğe giden iki çift dönüş yolunda kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak durdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 2 kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Araçtakilerin 14 Şubat Sevgililer Günü için yemeğe çıktığı kazanın ise dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi. Feci olay saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde yaşandı. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞTILAR
Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan (32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanında yolcu konumunda bulunan Mustafa Murhan (36) yaralandı.
İhbar üzerine adrese 112, polis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanalar ve hayatını kaybedenler ekiplerce araçtan çıkarıldılar.
Fotoğraftaki Sedat Taşdemir
Yaralı sürücü Sedat Taşdemir (31) ve yolcu Mustafa Murhan (36) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN YEMEĞE ÇIKMIŞLARDI
Ağır yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı