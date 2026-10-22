Siber Güvenlik Başkanlığı: PHP sunucularında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına önleme yapıldı

Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde kullanılan PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin önleyici çalışmalarını sürdürüyor. e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetleri kesintisiz şekilde sunulmaya devam ederken, kurum ve kuruluşların sistem güvenliğini güçlendirmeye yönelik tedbirler koordinasyon içerisinde yürütülüyor.

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, internet siteleri ve dijital uygulamaların çalışmasını sağlayan PHP altyapısında tespit edilen güvenlik açıklarına ilişkin ulusal ölçekte başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerde herhangi bir aksaklık yaşanmazken, vatandaşlarımız kamu kurumlarının dijital hizmetlerinden olağan şekilde yararlanmaya devam ediyor. Yürütülen önleyici güvenlik çalışmaları, dijital hizmetlerin sürekliliğini korumayı ve mevcut sistemlerin güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. “PHP2Shell” olarak adlandırılan bu açıklar, belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale edebilmesine imkân tanıyor. Uluslararası ölçekte güvenlik uyarılarına konu olan bu durum, yazılımların güncellenmesini ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasını önemli hâle getiriyor.

Söz konusu risklerin önlenmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar bilgilendirilirken, ulusal ölçekte güvenlik taramaları ve teknik takip çalışmaları yürütülüyor.

KURUMLARA GÜNCELLEME VE GÜVENLİK KONTROLÜ ÇAĞRISI

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli sürümlere geçmeleri yönündeki çağrısını yineliyor.

Özellikle geçmiş dönemlerden kalan, güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin tespit edilmesi, bu sistemlerin güvenlik kontrollerinin tamamlanması ve gerekli güncellemelerin gecikmeksizin gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Güncel yazılımların kullanılması ve düzenli güvenlik kontrollerinin yapılması, olası siber risklerin azaltılmasında temel önleyici tedbirler arasında yer alıyor.

E-DEVLET KAPISI’NDA GÜVENLİK KONTROLLERİ TAMAMLANDI, HİZMETLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı’nda, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde, hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden güvenli ve kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ediyor.

e-Devlet Kapısı, vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine, ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunuyor. Platformda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor.

Uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor. Böylece vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve dijital kamu hizmetlerine güvenle erişimin sürdürülmesi sağlanıyor.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Siber Güvenlik Başkanlığı, ilgili kurumlar ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleriyle koordinasyon içerisinde gelişmeleri yakından izliyor; risklerin erken tespiti, gerekli tedbirlerin uygulanması ve dijital hizmetlerin güvenli biçimde sürdürülmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlarımızın dijital kamu hizmetlerinden güvenle yararlanabilmesi ve ülkemizin dijital altyapılarının kesintisiz hizmet sunabilmesi, yürütülen çalışmaların temel önceliğini oluşturuyor. Kurum ve kuruluşlar, teknik güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Siber Güvenlik Başkanlığının resmî güvenlik duyurusundan ulaşabiliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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