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Sibergöz operasyonlarında yakalandılar! 63 Milyon 500 bin TL işlem hacmi var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 ilde düzenlenen Sibergöz-45 operasyonlarında hesaplarında 63 Milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla olmak üzere 19 ilde “Sibergöz-45” operasyonları düzenlendi.

Sibergöz operasyonlarında yakalandılar! 63 Milyon 500 bin TL işlem hacmi var - 1. Resim

YAKALANAN 38 KİŞİNİN 63 MİLYON 500 BİN TL İŞLEM HACMİ VAR

Operasyonlar sonucunda hesaplarında 63 milyon 500 bin Türk lirası işlem hacmi bulunan toplam 38 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi.

Sibergöz operasyonlarında yakalandılar! 63 Milyon 500 bin TL işlem hacmi var - 2. Resim

"YATIRIM YOLUYLA YÜKSEK KAZANÇ VAADİ"

Kayseri merkezli İzmir, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda; alışveriş siteleri üzerinden piyasa değerinden ucuza ilanlar vererek vatandaşları dolandıran ve haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Antalya merkezli Afyonkarahisar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda ise sosyal medya platformu üzerinden "yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip, vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Mardin merkezli İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda; yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden "yasa dışı bahis" oynanmasına aracılık eden ve haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Sakarya ve Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Yozgat, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda ise vatandaşların kişisel verilerini sorgu panelleri vasıtasıyla satışa sunan ve internet sitelerinde paylaştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Sibergöz operasyonlarında yakalandılar! 63 Milyon 500 bin TL işlem hacmi var - 3. Resim

ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN VİDEOLARI YAYINLAYANLAR DA YAKALANDI!

Ayrıca; Ankara, Kocaeli, Manisa, Kırklareli, Balıkesir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda; CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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