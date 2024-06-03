Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Siirt'te acı olay! Evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın öldü

Siirt'te acı olay! Evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te bir kadın evinin avlusundaki su kuyusunun kapağına basarak içine düştü. Yaklaşık 3 saat sonra kuyudan çıkarılan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede can verdi.

48 yaşındaki Hediye Ünaal, Merkez Ulus Mahallesi'nde evin avlusunda bulunan su kuyusunun kapağına basarak içine düştü. 

Siirt'te acı olay! Evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın öldü - 1. Resim

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Siirt'te acı olay! Evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın öldü - 2. Resim

KUYUDAN 3 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Ünal, yaklaşık 3 saat sonra ekipler tarafından kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt'te acı olay! Evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın öldü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haftanın kitapları | Koşu bittikten sonra da koşan atlarKütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi canından oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemBingöl'de gece yarısı korkutan deprem!Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi canından oldu - GündemKütahya'da feci kaza: 2 ölüTGRT Haber’den interaktif yarışma programı... Çözen kazanacak - GündemÇözen kazanacakÖlümcül inatlaşma! Deprem olmadan çöküyor, Küçükçekmece'de büyük uyarı - GündemÖlümcül inatlaşmaAdana'da film gibi olay! Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip ateş açtı - GündemAdana'da film gibi olay!Mehmetçik'ten Teröristan'a darbe! Erdoğan işaret etti, TSK PKK/YPG'yi vurdu - GündemMehmetçik'ten Teröristan'a darbe!
Sonraki Haber Yükleniyor...