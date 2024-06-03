Siirt'te acı olay! Evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın öldü
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Siirt'te bir kadın evinin avlusundaki su kuyusunun kapağına basarak içine düştü. Yaklaşık 3 saat sonra kuyudan çıkarılan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede can verdi.
48 yaşındaki Hediye Ünaal, Merkez Ulus Mahallesi'nde evin avlusunda bulunan su kuyusunun kapağına basarak içine düştü.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KUYUDAN 3 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Ünal, yaklaşık 3 saat sonra ekipler tarafından kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı