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Siirt'te korkunç olay! Uzman çavuş hastane tuvaletinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kalp Krizi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, tedavi için gittiği hastanenin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes (45) tedavi görmek için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine gitti. Talihsiz adam hastane tuvaletinde hareketsiz bir halde bulundu. 

Siirt'te korkunç olay! Uzman çavuş hastane tuvaletinde ölü bulundu - 1. Resim

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Sağlıkçılar tarafından yapılan ilk müdahalede uzman çavuşun hayatını kaybettiği tespit edildi. Erciyes'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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