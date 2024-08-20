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Silah kaçakçılarına 81 ilde operasyon! 2.439 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara operasyon düzenlendi. 5 gün süren operasyonlarda 2.269 silah ele geçirilirken 2.439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Güvenlik güçleri silah kaçakçılarına göz açtırmıyor. Son olarak 81 ilde Mercek-23 operasyonları düzenlendi. 5 gün düren operasyonlarda  2.439 kişi yakalandı.

81 BİR İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 81 ilde operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

2.439 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda 2.269 silah ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 2.439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.
Operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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