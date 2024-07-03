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Silivri'de feci kaza! Araba bariyerlere daldı, ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Silivri&#039;de feci kaza! Araba bariyerlere daldı, ölü ve yaralı var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Feci kazada araba hurda yığınına dönerken içinde bulunanlardan biri öldü, diğeri yaralandı.

Selimpaşa mevkisinde Edirne istikametine doğru gitmekte olan F.C.A idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere daldı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

Silivri'de feci kaza! Araba bariyerlere daldı, ölü ve yaralı var - 1. Resim

HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇ MEZARI OLDU

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçtaki K.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü F.C.A., itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de feci kaza! Araba bariyerlere daldı, ölü ve yaralı var - 2. Resim

K.T.'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Silivri'de feci kaza! Araba bariyerlere daldı, ölü ve yaralı var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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