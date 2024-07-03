Silivri'de feci kaza! Araba bariyerlere daldı, ölü ve yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Feci kazada araba hurda yığınına dönerken içinde bulunanlardan biri öldü, diğeri yaralandı.
Selimpaşa mevkisinde Edirne istikametine doğru gitmekte olan F.C.A idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere daldı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇ MEZARI OLDU
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçtaki K.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü F.C.A., itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
K.T.'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı