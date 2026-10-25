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Simitçiden KPSS notu! Tezgahına bırakıp sınava girdi

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Simitçiden KPSS notu! Tezgahına bırakıp sınava girdi
Başlık ResmiSimitçiden KPSS notu! Tezgahına bırakıp sınava girdi

Elazığ’da KPSS’ye giren simitçi, tezgahını emanet edecek kimsesi olmadığı için not bırakıp, sınava girdi. Bırakılan notta “Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" ifadeleri ve IBAN bilgisi yer aldı.

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81 ilde bu sabah düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunda kimi sınava saniyelerle yetişirken, kimi de saniyelerle sınavı kaçırdı. Farklı illerde kaydedilen KPSS manzaralarına Elazığ’da dikkat çeken bir görüntü eklendi.

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NOT BIRAKIP SINAVA GİRDİ

Bir süre okul önünde simitlerini satan Fatih S., sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte tezgahı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktı sonra da sınava girdi.

Simitçiden KPSS notu! Tezgahına bırakıp sınava girdi
Başlık ResmiSimitçiden KPSS notu! Tezgahına bırakıp sınava girdi

Aynı zamanda IBAN’ın ekli olduğu tezgah, vatandaşlardan Mehmet Akkaya tarafından fotoğraflandı.

3 MİLYONA YAKIN BAŞVURU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) bugün yapıldı.

81 ilde 254 sınav merkezinde yapılan sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945 kadın, 1 milyon 536 bin 493' ü ise erkek adaylardan oluştu.

Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659 u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurduğu açıklandı.

Simitçiden KPSS notu! Tezgahına bırakıp sınava girdi
Başlık ResmiSimitçiden KPSS notu! Tezgahına bırakıp sınava girdi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ
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