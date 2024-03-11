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Sinan Ateş'in babası Musa Ateş vefat etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sinan Ateş&#039;in babası Musa Ateş vefat etti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Ateş ailesinin evinden bir acı haber daha geldi. Baba Musa Ateş bugün vefat etti.

2022 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş vefat etti. 

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Baba Musa Ateş, Bursa'daki evinde gece saatlerinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Musa Ateş'in kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Musa Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinan Ateş'in babası Musa Ateş vefat etti - 1. Resim

AKŞENER'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, X hesabından "Acısı hâlâ yüreğimizde olan Sinan Ateş evladımızın kıymetli babası Musa Ateş aramızdan ayrıldı. Acılı bir babaya, evladı için adaleti gösteremeyenler ona borçlu kaldı. Bugünden itibaren omuzlarında daha büyük bir veballe yaşacaklar... Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Ateş ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum..." mesajını yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de  bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Suikastta Sinan Ateş hayatını kaybetmiş, arkadaşı ise omzundan yaralanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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